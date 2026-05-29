カードゲーム「プロ野球 ファンスターズリーグ」の公式Xが29日に更新され、カード記載内容に訂正箇所があることを報告し、その上で謝罪した。阪神の坂本誠志郎捕手（32）のカードに別選手の写真を掲載していたという。同Xで「2026年5月30日（土）発売の「ブースターパック セ・リーグ 2026 Vol.2 【BBC02】」の一部収録カードにおいて、誤った選手写真が使用されていることを確認いたしました。お客様ならびに球団関係者の皆様