タレントの大家志津香が２７日、Ｘを更新し、最愛の父の逝去を報告。２８日に父が亡くなった日のことをブログでアップしたが、高橋みなみや指原莉乃らが、「是非呼んで欲しい」とリポスト。反響を呼んでいる。大家は２７日のＸで「父が４月３０日に息を引き取りました。生前お世話になった皆さま、父の作る料理を食べに足を運んでくださっていた皆さま、本当にありがとうございました」と報告。父は「いけす料理磯太郎」という