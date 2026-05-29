韓国ボーイグループ・TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU(ボムギュ)が29日、東京・マルニ表参道で開催される期間限定イベントMARNI BLOOM POP INに参加した。マルニの洋服に身を包み登場した様子に当日近くにいたファンは「かっこいい」「手震える」と騒然となった。BEOMGYU(ボムギュ)POP INイベントに来場したBEOMGYUは、インタビューにも対応した。BEOMGYU(ボムギュ)BEOMGYU(ボムギュ)本日のファッションのポイントを聞かれ、韓国語で