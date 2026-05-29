【figma ブリジット】 2027年5月 発売予定 価格：12,800円 グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「figma ブリジット」を2027年5月に発売する。価格は12,800円。 本商品はゲーム「GUILTY GEAR -STRIVE-」より「ブリジット」をfigmaシリーズで立体化したもの。ゲーム内のゆったりとしたパーカースタイルに腰の手錠型の装飾など