北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２９日、千葉市内で国内合宿４日目となるトレーニングを行い、壮行試合となる３１日のアイスランド戦（３１日・ＭＵＦＧ国立）に向けて大部分を非公開にして調整した。アイスランド戦後の合流となるＭＦ鎌田大地を除いた２６人での調整に。この日からＭＦ久保建英、ＭＦ伊東純也らが合流し“、全員集合”となった。久保らとともに合流したＦＷ塩貝健人（ウォルフスブルク）は「