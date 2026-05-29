俳優の柏木由紀子（78）が28日、自身のインスタグラムを更新。“銀ブラ”を楽しんだ日のモノトーンコーデを披露した。【動画】「スカーフの巻き方、アクセサリーの付け方、すべてがかっこいいです」柏木由紀子のモノトーンコーデ柏木は「銀座はいいですね」「子供の頃憧れていた思い出はいまだに心に残っているようです」とつづり、白いシャツと黒のプリーツスカートをあわせ、胸元にはスカーフをネクタイ風にあしらったハイセ