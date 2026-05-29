6月から一部の医療機関で始まるキャンセル料をめぐり、すべての予約にキャンセル料が発生するかのような誤解が広がっています。きょう、上野厚生労働大臣は予約料を取る場合にキャンセル料が請求できると説明し、「混乱を生じさせ、お詫び申し上げたい」と述べました。一部の医療機関では来月から、医療機関を予約した患者が直前にキャンセルすることで、準備にかかったコストが無駄になることから、条件付きでキャンセル料を請求