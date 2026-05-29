２０２１年東京五輪重量挙げ女子５９キロ級銅メダリストの安藤美希子（３３）（千葉県協会）が２９日、日本代表争いの一線を退く意向を示した。安藤は名古屋市で行われた全日本選手権女子５３キロ級で前半のスナッチは８４キロの２位につけたが、逆転優勝を狙った後半のジャークは記録なしに終わり、今秋の愛知・名古屋アジア大会代表入りが絶望的となった。試合後、「国際大会という意味では、アジア大会を最後にしようと思