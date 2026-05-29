フリーアナウンサーの山本萩子（29）が29日までに自身のインスタグラムを更新。28日のファーストピッチセレモニーを終えた心境を吐露した。28日のヤクルト―西武は「イガちゃんねる DAY with uFit」とヤクルトやソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏のYouTubeチャンネルが冠協賛試合として神宮で開催された。この試合では山本がファーストピッチセレモニーを務めて、ワインドアップから見事なノーバウン