一時、閲覧できない状態となっていた五城目町の公式ホームページが復旧しました。原因はサーバーの不具合で、28日は約16時間半にわたり閲覧できない状態が続きました。五城目町役場によりますと、ホームページが閲覧できない状態となったのは28日午前3時ごろ、管理業者がサーバーのメンテナンスをしていたときに発生しました。原因はサーバーの不具合で、28日の午後7