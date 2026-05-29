歴代デザインを随所に取り入れた次期型スカイライン2026年4月に日産が「モビリティの知能化で、毎日を新たに体験に」という長期ビジョンを発表した中で、今後市場投入を予定している複数の新型車を公開し、その中で次期型「スカイライン」のティザー映像＆画像を公開しました。ティザー画像をもとに、次期型スカイラインがどのようなデザインとなるのか、紐解いてみます。次期型スカイラインについて、現時点では詳細なス