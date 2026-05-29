お買い得な新エントリーモデルが登場！BMWジャパンは2026年5月27日、「2シリーズ アクティブ ツアラー」のラインナップに新たなエントリーモデルとなる「オリジナル」を追加し、全国の正規ディーラーで販売を開始しました。納車は2026年6月以降が予定されています。2シリーズ アクティブ ツアラーは、BMWならではのダイナミックなスタイリングとスポーティな運動性能に、MPV（日本でいうミニバン）モデルのような広々とした室