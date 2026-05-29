赤城乳業は、「大人なガリガリ君もぎたてぶどう（6本入り）※ポケモンキャンペーンパッケージ」を6月1日より全国にて数量限定で発売する。あわせて、「ガリガリ君」45周年と「ポケットモンスター」30周年を記念したオリジナルグッズが合計1,000名に当たるキャンペーンを実施する。 参考：【画像あり】歴代のポケモンたちが夜空に輝くように配置されているデザイン 「大人なガリガリ君もぎたてぶどう