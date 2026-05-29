私はサヤカ。夫のケンジ、保育園に通う息子のコウスケと3人で暮らしています。ある日「お姉ちゃんなんだから」という母の言葉で、弟のユウタをしばらく居候させることに……。しかしそれから1週間。わがもの顔で好き勝手にふるまうユウタに、私たち家族は限界を迎えようとしていました。ユウタは必死で仕事を探すわけでもなく、家事を手伝うわけでもありません。このままじゃ家庭が壊れてしまいます。私はこの現状を打破するため、