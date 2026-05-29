女優の高島礼子が自身のインスタグラムを更新。元レスリング選手で五輪3連覇、世界大会16連覇、個人戦206連勝など圧倒的な記録を残し「霊長類最強女子」の異名を持つ吉田沙保里とゴルフを楽しむ写真を投稿した。【写真】美人女優と霊長類最強女子、脅威の2ショット！（全5枚）「ゴルフ、中々上達しないけど ゴルフ場のグリーンが気持ちよくて」「一緒に回ってる皆さんとの会話とか とても楽しいです」と、高島はすっかりゴルフの魅