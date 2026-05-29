＜〜全英への道〜ミズノオープン2日目◇29日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞アマチュア予選会を勝ち上がった小原・アレクサンダー・力が、初めてのレギュラーツアーながらも初日に4アンダーをマーク。きょうは午後組のスタートで、予選通過圏内をキープしている。一体どんな選手なのか？【写真】珍事！ヤシの木にボールがハマっちゃった「きょうは100点のゴルフができた」。初日終了後、さわやかな