特集は雲仙・普賢岳の噴火によって生まれた溶岩ドーム『平成新山』です。 登山ルートの開放が模索される中、山はいま、どのような状態にあるのか。 専門家の見解です。 噴火の痕跡を残す山肌がくっきりと姿を現す「雲仙・普賢岳」。 その山頂部分にあるのが、1990年11月の噴火によって生まれた溶岩ドーム『平成新山』です。 5月18日に行われた『防災登山』。 防災登山は、普