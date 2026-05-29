◇MLB ホワイトソックス 6-2 ツインズ（日本時間29日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆選手が、試合前チームメートに魔法をかけられました。入団から約5か月、村上選手はすっかりチームメートになじんでいるようです。試合前にマイク・ヴァシル投手が取り出したのは魔法の杖。それを村上選手に向かって振ると、村上選手は大きく反応し、試合前のリラックスした雰囲気を見せました。ヴァシル投手はトミー・ジョン手