ユーチューバー・ヒカル（35）が29日に公式X（旧ツイッター）で自身の誕生日を報告したが、父からまさかのLINEが寄せられたと明かした。この日、ヒカルは「35歳の誕生日を迎えましたお祝いしてくれた視聴者の皆様本当にありがとうございます！」と喜びの報告。また「珍しく母親と父親からのLINEが届いていて」といい「母からは励ましのメッセージ父からは金銭の要求対照的なラインでした」とまさかの内容が。「これか