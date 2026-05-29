自信に満ちていた。今季２勝目を挙げた巨人・戸郷翔征投手（２６）だ。２７日の対ソフトバンク戦（東京ドーム）の４回１死一塁、代打・広瀬を遊ゴロ併殺に打ち取ると、悠然とマウンドを降り、笑顔を浮かべながらコブシを握った。３回に味方が一挙５得点で逆転しただけに、援護に応えるピッチングを見せたいイニングだった。自信に満ちあふれた“スマイルポーズ”に、エースの矜持（きょうじ）と復活を感じた。７回無失点で今