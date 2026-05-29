総務省は29日、令和7年国勢調査の人口速報集計を発表しました 。 【ほかの地域は?】関西2府4県すべてで人口減少↓ 全国の人口は1億2305万人となり、5年前の調査から約309万7000人減少しました 。 関西の2府4県でも、すべての府県で人口が減少していることがわかりました 。 滋賀県で人口が増加したのは以下の3市のみでした。 【上位3位】草津市: +4,818人守山市: +1,303人栗東市: +309人 【下位7位】（減少数の多い順）長浜