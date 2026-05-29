サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のＭＦ長野風花（リバプール）が２８日に自身のインスタグラムを更新。「日本に帰国中、ＲａｎｇｅＲｏｖｅｒＥｖｏｑｕｅに乗らせていただいています！」と帰国中の“愛車”との２ショットなどを投稿し「素敵な機会をありがとうございます！」と感謝した。「帰国中はトレーニングやオフのお出かけに、いろんなところに行ってみようと思います東京はもちろん、どこかドライブ