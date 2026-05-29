サッカーW杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表は29日、千葉市内で全体練習を行った。冒頭15分間を報道陣に公開し、短距離走やロンド（鳥かご）で調整。MF堂安律（Eフランクフルト＝27）は取材エリアで10番の覚悟を示した。「代表に入った時から“（W杯で）10番を付けたい”と話してきたので、それをかなえられた自分を褒めたい。堂安律という選手を存分に表現できるようにしたい。10番を付けてピッチに立つことが目標じ