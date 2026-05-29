テニスの「全仏オープン」は5月28日（日本時間29日）、女子シングルス2回戦が行われ、第16シードの大坂なおみが登場した。クロアチアのドナ・ベキッチを7-6 (7-1)、6-4のストレートで退け、7年ぶり4度目となる3回戦に進出。コート上で見せる圧巻のプレーとともに、入場時に披露した可憐なプリンセススタイルがファンの心をがっちりと掴んでいる。【映像】ふわふわ…ファンを魅了した“ドレス”（全身ショット）対戦相手のベキ