5人を発見した後に洞窟から出てきた救助隊＝27日/Metta Tham Kalasin Rescue/Handout via Reuter（CNN）ラオスの水没した洞窟奥深くに閉じ込められている男性5人に、希望の光が差し込んだ。5人は1週間以上もの間、洞窟の入り口から260メートル以上離れた場所で暗闇に包まれ、濁った水の上に身を寄せ合っていた。自分たちを発見する人が果たして現れるのかと、不安にさいなまれながら。空腹にあえぎながら数日を過ごした後の27日、