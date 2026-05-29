地震の揺れを感知し、電気を自動的に遮断する「感震ブレーカー」について、東京都は２９日、認知度向上のため実施していた独自の愛称投票の結果、２万８０００を超える票を得た「グラぴたスイッチ」に決まったと発表した。今後、電力会社や消防などと協力し、設置の呼びかけを強化する。感震ブレーカーは、地震で「グラグラ」と揺れた場合に、住人がブレーカーを落としたりコンセントを抜いたりしなくても、電気を「ぴたっ」と