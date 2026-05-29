国民民主党の玉木雄一郎代表は29日、記者団の取材に応じ、この日公表され、5年前と比較した日本の人口減少幅が過去最大（309万7000人減）となった2025年国勢調査（速報値）の結果を受けて、離れた県同士による“飛び地の合区”が生じる可能性に言及した。玉木代表は、人口減少が進む状況について、「我が国にとっての静かなる有事だ」と述べた上で、「衆議院・参議院において、格差が広がっているということだ」として、「一票の格