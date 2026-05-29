メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県知立市で車と自転車が衝突し、自転車に乗っていた女性が死亡しました。車は現場から逃走しています。 29日午前8時40分ごろ、知立市谷田町の交差点で、事故を目撃した人から「ひき逃げだ」という110番通報がありました。 警察によりますと、自転車と普通乗用車が出合い頭に衝突し、自転車に乗っていた学生とみられる10代半ばくらいの女性が病院に運ばれましたが、その後死亡しまし