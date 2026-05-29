【リゾートトラストレディス】第1日ゴルフ産業にとっても「石油」は必要不可欠 混乱の中東情勢が突きつけた新たな問題女子ゴルフは次週、世界最高峰の全米女子オープン（カリフォルニア州リビエラCC）が開催される。日本選手は23人が出場し、そのうち12人が国内ツアーの選手。期待されるのが、昨年の国内女王佐久間朱莉（23）だ。初日6アンダーのトップタイ発進。このまま首位をキープし、今季2勝目（通算6勝目）を挙げて、気分