《面白くなってきた》の声も増えてきた、岡田将生（36）主演、染谷将太（33）共演の連ドラ「田鎖ブラザーズ」（TBS系＝金曜夜10時）。田鎖真（岡田）と稔（染谷）が、《31年前の両親殺害事件の犯人を自らの手で追うために警察官になった兄弟の完全オリジナルクライムサスペンス》（公式サイトより）だ。【もっと読む】「田鎖ブラザーズ」脚本家の正体に驚愕 なぜ“元祖アイドル芸人”は裏方で成功したのか「当初は《進行が遅い》《