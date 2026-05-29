【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】NHKの朝ドラや大河ドラマを「Netflix」で世界配信 公共放送のあり方と受信料制度の今後をどう考えますかこれ、いろんなことを考えさせられましたよね。個人的に一番思ったのは「演者の方が出演して得になるような番組を作らないとダメだ」ということです。テレビ番組の出演料、特にバラエティ番組の出演料って、視聴者の方が考えているよりずっと安いんです。それでもい