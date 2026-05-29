人気声優の津田健次郎（54）が、生成AIで自身の声を模倣した動画が無断で公開されているとして、動画投稿アプリ「TikTok」の運営会社に対し、動画の削除を求める訴訟を東京地裁に起こしていたことが明らかになった。【もっと読む】トランプ大統領は著作権侵害でイエスに訴えられない？ 生成AIで作成したパロディー画像が物議TikTokでは、「水辺で謎のもふもふした生物を発見！」などと、艶のある低音ボイスで“イケボ（=イケメ