第79回カンヌ国際映画祭で、日本人初の女優賞受賞となった岡本多緒（41＝写真右）。受賞作の主演映画「急に具合が悪くなる」は、2021年公開の「ドライブ・マイ・カー」などで国際的に高い評価を受けている濱口竜介監督作品だ。ダブル主演を務めた仏女優のヴィルジニー・エフィラ（49＝同左）も、岡本と共に女優賞を受賞している。【もっと読む】工藤静香が濱口竜介監督を“ロックオン”！ ツテたどり次女Kōki,の映画出演を