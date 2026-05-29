◆ファーム・リーグ巨人―阪神（２９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人が３連打で勝ち越しに成功した。１―１と同点の６回、２死から三塚琉生外野手（２２）が右前打で出塁し、暴投と三盗で２死三塁の好機を演出。若林楽人外野手（２８）が右翼線に適時二塁打を放ち勝ち越しに成功すると、続く浅野翔吾外野手（２１）の中越え適時二塁打で追加点を奪った。この日からの３連戦は「伝統の一戦〜ＴＨＥＣＬＡＳＳＩＣ