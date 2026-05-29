日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）の２時間ＳＰ（１日放送・午後９時）ゲストが発表され、ネットが沸いた。番組の公式ＳＮＳでは「６月１日月曜よる９時は！＃上田と女がＤＥＥＰに吠える夜初のゴールデン２時間ＳＰ」と題し、「女性政治家のリアル＃野田聖子＃辻元清美＃蓮舫＃伊藤孝恵」と政党の垣根を超えた女性国会議員の４ショットがアップ。「