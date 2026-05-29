【新華社北京5月29日】中国共産党中央対外連絡部の胡兆明（こ・ちょうめい）報道官は29日、習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席の招きに応じ、ラオスのトンルン人民革命党中央委員会書記長・国家主席が6月2〜6日の日程で中国を国賓として訪問すると発表した。