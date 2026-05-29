歌舞伎俳優の市川團十郎が２９日、都内で「七月大歌舞伎」（７月２〜２６日）の取材会に出席し、若手の中村福之助、中村鷹之資に対する期待を語った。２８歳の福之助、２７歳の鷹之資は、夜の部「鎌髭（かまひげ）」で修行者快鉄実は悪七兵衛景清をダブルキャストで勤める。世襲が一般的で、長男が優遇される歌舞伎界の現状を踏まえて「福之助くんは次男で、鷹之資くんは父の天王寺屋のおじさん（中村富十郎さん）を亡くして父