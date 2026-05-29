広東省東莞市の企業で輸出製品を検査する黄埔税関の職員。（５月１９日撮影、東莞＝新華社配信）【新華社広州5月29日】中国広東省の黄埔税関が発表した最新の統計によると、同省東莞市の今年1〜4月の貿易額は前年同期比5.4％増の5125億2千万元（1元＝約23円）だった。4月単月では前年同月比6.8％増の1388億元だった。同市の家電メーカー、東莞市緑雅家用電器の通関業務担当責任者、田恒力（でん・こうりょく）氏によると、今年