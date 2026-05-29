お笑い芸人・小藪千豊が主催する“音楽と笑いの融合”をテーマにしたフェスティバル「ＫＯＹＡＢＵＳＯＮＩＣ２０２６」（９月２１日〜２３日、インデックス大阪）の第１弾アーティスト・芸人・フォートナイト出演者が２９日、発表された。小藪自身が、アーティストのラインナップから会場のレイアウト、コラボ企画まで完全プロデュースした唯一無二のフェス。この日発表されたのは、新しい学校のリーダーズ、サンボマスタ