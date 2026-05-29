２６日、広西チワン族自治区桂林市永福県百寿鎮の「海菜花湿地」でボートに乗って遊覧する観光客。（永福＝新華社配信／劉教清）【新華社桂林5月29日】中国広西チワン族自治区桂林市永福県百寿鎮はここ数年、中国固有の水生植物「海菜花」が生い茂る湿地を生かし、エコツアーブランドづくりや海菜花湿地文化・観光事業開発に力を入れ、環境保護と文化・観光の発展を両立させている。海菜花は生育環境に対する要求が高く、澄ん