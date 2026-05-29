■これまでのあらすじ窓側の席を替わってほしいという女性に、のぞみは困惑していた。しかし、孫から「しつこいのはわがままででしかない」と注意され、謝れないならもう旅行に行かないと言われた女性は大慌て。自分の非に気づくのだった。そして、車内ではまた別のトラブルの予感が…？【静江side STORY】息子家族に誘われて旅行中、新幹線のなかであり得ない光景を目にしました。若い男性がおとなしそうな女性に席を替わってくれ