休日に出かけようと準備している時、リュックの大きさで悩んだことはないだろうか。両手が空いて動きやすいのがリュックのいい所だが、荷物に対して「ちょっとサイズが大きすぎる…」という時もあるだろう。必要な物がしっかり入り、大きすぎず小さすぎない、絶妙なサイズ感のリュックを探しているなら『Gregory（グレゴリー）』の『レディバード 2ウェイミニバックパック』がおすすめだ。【写真】財布・ペットボトルも入る！グ