インターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式Xが29日に更新され、初のオフ会の開催を報告した。松本人志（62）らタレントは参加しない。公式Xを通じ「初のオフ会イベント開催決定！」と告知。「第1回ダウンタウンプラス会員限定オフ会」と東京都内で開催することを伝えた。オフ会では「ダウンタウンプラスのスタッフによるコンテンツ制作にまつわる秘話や、ファン同士の交流まで」とし、「美味し