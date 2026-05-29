日本テレビ系『沸騰ワード10』などで“伝説の家政婦”としても親しまれるタサン志麻さんが23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。鶏むね肉を“しっとり”仕上げる調理テクを紹介し、反響を呼んでいる。【動画】「アイデア素敵」「勉強になりました」志麻さんが伝授！『鶏胸肉のベーコン巻き』のレシピ＆作り方◆淡泊な鶏むね肉とベーコンは相性バッチリこの日、紹介したのは「鶏胸肉のベーコン巻きプチトマトのソース」の作