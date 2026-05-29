2児の母でタレントの安田美沙子（44）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。「最近のお料理たち」と書き出し、「冷蔵庫が、パンパンだったので、あるものでどこまでやれるか勝手に勝負してみました。笑」と、“ありもの”で作ったという手料理を一挙公開した。【写真】「すごいー！カフェみたい」冷蔵庫の“ありもの”で作った手料理を一挙公開した安田美沙子「バナナケーキは、大分熟していたので、コアントローも入れ