元日本テレビアナウンサーでフリーアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、28日放送のニッポン放送「大沢あかねLUCKY7supportedby犬塚製作所」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演。自身のプライベートでの一面について明かした。プライベートについて岩田は「そんなに趣味があったりとかないんですよ、洋服本当に興味が持てなくて。それこそ日本テレビ時代って朝番組やっていると(テレビ局)行って朝すぐ着替えて衣装のまま過