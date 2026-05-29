歌手・タレントの中川翔子さんが5月29日、自身のインスタグラムを更新。産後初めてベビー用品店へ買い物に出かけたことを報告しました。【写真を見る】【 中川翔子 】産後初めてベビー用品店で買い物「試せるって大事だわ！」「お出かけしたいなぁ双子と」中川さんは「産後初めての！アカチャンホンポ！ラゾーナ川崎でいっぱいお買い物して楽しかったー！」と綴り、新しく購入したベビーカーと、愛用している抱っこバッグに、双