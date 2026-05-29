5月29日（現地時間28日）、『NBAプレーオフ2026』ウェスタン・カンファレンス・ファイナルのサンアントニオ・スパーズvsオクラホマシティ・サンダーのGAME6が、フロストバンクセンター（テキサス州サンアントニオ）で開催。負ければシーズン終了となっていたスパーズが118－91で勝利し、GAME7へ望みを繋いだ。 ホームのスパーズは、ビクター・ウェンバンヤマ