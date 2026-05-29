石原産業がマドを開けて急騰、１１％超の上昇で３４００円台まで噴き上げる場面があった。生成ＡＩブームが加速するなか、そのインフラの中核であるＡＩサーバー市場が急拡大し、サーバーのコア部分を占めるＧＰＵやＨＢＭなどの電源ネットワーク及び、通信回線などの高速インターフェースに大量に配置される積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要が飛躍的な伸び