午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２１７、値下がり銘柄数は３０７、変わらずは３５銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に金属製品、空運、電気機器、ガラス・土石、化学、サービスなど。値下がりは鉱業、パルプ・紙のみ。 出所：MINKABU PRESS